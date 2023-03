Fußball-Drittligist muss nach teilweise rassistischen Beleidigungen im Heimspiel gegen Dynamo Dresden Geldstrafen in Höhe von 27.200 Euro zahlen. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag (09.03.2023) erklärte, verurteilte das DFB-Sportgericht die Sachsen wegen "vier Fällen unsportlichen Verhaltens" in der Partie vom 28. August 2022. Aue hat dem Urteil bereits zugestimmt. Von der Geldstrafe kann Aue 9.050 Euro in sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen investieren.