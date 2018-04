Fußball | 3. Liga FC Carl Zeiss Jena muss nach Derby-Vorfällen 12.000 Euro zahlen

Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena muss nach den Vorfällen beim Thüringen-Derby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt am 25. Februar (1:0) eine Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro zahlen. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag.