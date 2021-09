So müssen die Hallenser 2.450 Euro berappen, weil am 24. Juli im Spiel gegen Meppen beim 3:1-Sieg "sieben pyrotechnische Gegenstände" gezündet wurden. Am gleichen Tag verloren die Zwickauer zuhause gegen Borussia Dortmund II mit 1:2. Dabei wurden im FSV-Block "mindestens fünf Bengalische Feuer" abgebrannt. Das kostet die Westsachsen 1.750 Euro. Beide Vereine haben dem Urteil des DFB bereits zugestimmt.