Dokumentation Gerd Schädlich – "Der Geradlinige"

Hauptinhalt

Er führte Erzgebirge Aue und den FSV Zwickau in die 2. Bundesliga und stieg mit dem Chemnitzer FC in die 3. Liga auf – am 30. Dezember 2022 wäre Gerd Schädlich 70 Jahre alt geworden. Sport im Osten erinnert an den Erfolgstrainer in der Dokumentation "Der Geradlinige".