In Dresden unterschrieb Wehlend einen Kontrakt bis zum 31. Dezember 2023. Bereits vor drei Jahren hatten sich die Sachsen um die Dienste von Wehlend bemüht, da aber einen Korb erhalten. Grund sei nicht Dynamo, sondern der VfL Osnabrück gewesen. "Wir waren beim VfL in einer kritischen Situation, mussten viele Schulden abbauen, hatten eine Gläubigerversammlung. Das war im Abschluss begriffen. Jetzt ist die Mission in Osnabrück erfüllt", so Wehlend.

Der 55-Jährige ist in der sächsischen Landeshauptstadt geboren, lebte aber seit 32 Jahren in Osnabrück. Dort gründete Wehlend ein regionales Telekommunikations-Unternehmen. 2013 stieg er als Geschäftsführer beim VfL Osnabrück ein, wo er bis Endes des Jahres seine Aufgaben geordnet übergab. Osnabrück erteilte Wehlend, der noch einen Vertrag bis Ende 2021 besaß, die Freigabe für einen Wechsel zu Dynamo. "Es sind drei Bände in einem Roman", sagte Wehlend. "Ich habe als junger Mann Dresden verlassen, in Osnabrück studiert und vieles erreichen können. Die Rückkehr ist jetzt der dritte Band." Für ihn schließe sich ein Kreis. Seine Mutter lebt noch in Dresden, Geschwister sind wieder zurück nach Dresden gezogen.