Denn die stand lange auf der Kippe, nachdem am vergangenen Freitag einige Spieler der Schanzer positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren. Zwei Nachtests ergaben dann aber, dass kein Profi betroffen ist. Nun also Ingolstadt. Die waren am Wochenende zum Warten verdonnert, weil das Spiel in Uerdingen ausfiel – übrigens, weil die Krefelder Positivfälle hatten. FCI-Coach Thomas Oral stand nach den anstrengenden letzten Tagen der Schweiß auf der Stirn. Er habe kaum geschlafen, nach den Corona-Meldungen und fragte sich: "Wo waren wir leichtsinnig. Hat ein Spieler ein neues Mädchen kennengelernt. Es hätte ja sein können, dass wir 14 Tage in Quarantäne müssen." So sei man mit einem blauen Auge davongekommen. Die Vorbereitung auf das Spiel gegen Halle war nicht optimal, am Dienstag stand die Mannschaft gerade mal 40 Minuten gemeinsam auf dem Platz. Sie sei dennoch in einem sehr guten Zustand.

Bildrechte: imago images/Jan Huebner