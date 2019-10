Siegfried Rümmler im Gespräch mit seiner Notvorstands-Kollegin Romy Polster, die zudem als Sprecherin der CFC-Gesellschafter fungiert. Bildrechte: imago images/HärtelPRESS

Bestätigen kann diese Zahlen im Moment niemand. Klar ist aber, dass die CFC-Investoren nicht bereit sind, diese Summen aufzubringen. "Wir wissen im Moment nicht, wie es weitergeht", hört man immer wieder aus Investoren-Kreisen. "Wir müssen uns so schnell wie möglich mit Herrn Siemon zusammensetzten und einen Kassensturz machen, damit wir genau wissen, wie die finanzielle Situation des Vereins aussieht", so die allgemeine Forderung.



Und natürlich muss man sich zusammensetzten, um zu erfahren, was Klaus Siemon vor hat. Der Kontakt mit dem Insolvenzverwalter ist dem Vernehmen nach schwierig. Schon mehrere Monate ist er nicht mehr in Chemnitz gewesen. Den Kontakt hält nur noch Romy Polster, die Sprecherin der GmbH-Gesellschafter. Polster ist allerdings derzeit im Urlaub. Da Polster auch zum neu berufenen Notvorstand gehört, konnte sich das Gremium noch nicht konstituieren und ist deshalb noch nicht handlungsfähig.