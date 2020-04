Offenbar fürchtet die Gegenseite, also die Befürworter von Geisterspielen, bei einem Saisonabbruch um den Fortbestand der 3. Liga. Dabei wurde dem Vernehmen nach der Eindruck erweckt, dass durch diese Vertreter Insolvenzen billigend in Kauf genommen werden. Zumal sportliche Konsequenzen, also Punktabzüge, für die laufende Saison ausgesetzt worden seien, so die Begründung. Über Jahrzehnte gewachsene Vereinsstrukturen stünden dann allerdings vor dem Aus. Zudem würde das wirtschaftliche Risiko durch Insolvenzen auf die Allgemeinheit abgewälzt.