Drittligist Chemnitzer FC kann am Mittwochnachmittag (14:00 Uhr) ins Mannschaftstraining einsteigen. Wie der Verein bekanntgab, gab es in der am Vortag genommenen dritten Testreihe auf das Corona-Virus keinen positiven Befund. Das Gesundheitsamt Chemnitz hatte dem Chemnitzer FC bereits am Montag, den 18.05., die offizielle Freigabe für den Einstieg ins Mannschaftstraining erteilt.