Große Ehre für Jens Härtel und Philip Türpitz: Der Trainer des 1. FC Magdeburg und sein Topstürmer werden am Samstag nach dem Saisonfinale bei den Sportfreunden Lotte ausgezeichnet. Härtel habe sich als Trainer der Saison und Türpitz als Spieler der Saison in der 3. Liga mit deutlichem Vorsprung und absoluter Mehrheit gegen die Konkurrenz durchgesetzt, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit.