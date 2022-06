Der Hallesche FC trauert um sein größtes Idol. Wie die Hallenser auf ihrer Homepage mitteilten, ist Bernd Bransch am 11. Juni nach schwerer Krankheit im Alter von 77 Jahren gestorben. Der gebürtige Hallenser gilt als der erfolgreichste Fußballer des Klubs. Er trug 72 Mal das Trikot der DDR-Nationalmannschaft und holte bei Olympia sowohl die Gold- als auch die Bronzemedaille.

Der Abwehrspieler absolvierte fast 300 Erstligaspiele für den SC Chemie und den HFC Chemie, zweimal wurde Bernd Bransch DDR-Fußballer des Jahres. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 führt er die DDR-Mannschaft beim legendären 1:0-Sieg über die BRD in Hamburg als Kapitän aufs Feld.

1977 beendete Bransch seine Karriere, blieb aber immer den Hallensern verbunden. Als Klubpräsident erlebte er nach der Wende den Auftritt der Saalestädter im Profigeschäft in der 2. Bundesliga. Er saß im Verwaltungsrat des Drittligisten, war der Traditionsmannschaft stets verbunden und besuchte regelmäßig die Heimspiele seines Vereins.

HFC-Präsident Jens Rauschenbach sagte: "Im Namen aller Mitglieder, Aktiven, Fans, Sponsoren, Mitarbeiter und Gremienvertreter spreche ich der Familie von Bernd Bransch unser herzlichstes Beileid aus. Es liegt an uns allen, die Erinnerung an unser Ehrenmitglied, eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des Vereins und wichtigsten Botschafter der Stadt Halle, in Ehren zu halten und sein Vermächtnis fortzuführen."