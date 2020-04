Sollte die Saison in der 3. Liga tatsächlich mit Geisterspielen fortgesetzt werden, müssten die Klubs mit strengen hygienischen und organisatorischen Maßnahmen rechnen - so auch der Hallesche FC. Aus diesem Grund hat sich die Stadt Halle am Samstag ein Bild über die Situation in der HFC-Spielstätte, dem Erdgas-Sportpark, gemacht. Dabei kam der Expertenstab rund um Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) zu einem eindeutigen Schluss.

Klare Ansage der Stadt

"Eine Sonderstellung des Fußballs" hinsichtlich geplanter Lockerungsmaßnahmen, werde es nicht geben, machte Wiegand laut der "Mitteldeutschen Zeitung" in einer Video-Pressekonferenz unmissverständlich deutlich. Weiter erklärte der 63-Jährige, dass Geisterspielen nach aktuellem Stand "mit den vorgegeben Regeln zu Abstand und Sicherheit nicht zu verantworten" seien.

Bernd Wiegand Bildrechte: dpa Geisterspiele sind mit den vorgegeben Regeln zu Abstand und Sicherheit nicht zu verantworten. Bernd Wiegand Oberbürgermeister der Stadt Halle/Saale

Rauschenbach pflichtet Entscheidung bei

Die klare Ansage der Stadt wird auch dem HFC mit Sicherheit in die Karten spielen. Denn wie alle mitteldeutschen Drittligisten plädieren auch die Saalestädter für einen vorzeitigen Saisonabbruch. HFC-Präsident Jens Rauschenbach unterstrich am Sonntag deshalb noch einmal die Entscheidung der Stadt: "Problematisch sind nach unserer Beurteilung die Ausnahme vom Kontaktverbot bei Spielern auf dem Platz, die abweichende Regelung zur Einzelquarantäne und die in unserem Stadion schwierig umsetzbaren räumlichen Anforderungen und Abtrennungen."

So könne auch der eigene Mannschaftsarzt Thomas Bartels "das Risiko für die verbleibende Infektionsgefahr bei unseren Mitarbeitern und ihren Familien so nicht beurteilen und tragen". Um beispielsweise ausreichend Umkleidemöglichkeiten zu haben, müsste der Verein extra Container anmieten. Aufgrund der ohnehin schon angespannten finanziellen Lage sollte dies aber wohl vermieden werden. HFC-Präsident Jens Rauschenbach. Bildrechte: imago images/VIADATA

DFB will Saison fortsetzen – 3. Liga gespalten