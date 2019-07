Der Uerdinger Torschütze Franck Evina (li.) im Zweikampf gegen Tobias Schilk. Bildrechte: osnapix / Titgemeyer



Auch im zweiten Durchgang blieben die Gäste das aktivere Team. Allein Toni Lindenhahn hatte zwischen der 50. und der 58. Minute drei Schusschancen. Doch erneut stand Königshofer im Weg. So kam es, wie es kommen musste: Ein Konter landete bei Franck Evina, der in den Strafraum ging, mit einer Körpertäuschung Patrick Göbel aussteigen ließ und schließlich den Ball ins rechte Eck schlenzte (65.).



Bis in die Schlussphase hauten die Hallenser alles rein, blieben aber im Abschluss zu ungenau. So mussten sie am Ende eine unverdiente Niederlage hinnehmen und verpatzen den Auftakt in die Drittliga-Saison 2019/20.