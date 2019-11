Wie lange der 28-Jährige dem HFC fehlen wird, ist unklar. Lindenhahn wurde in der "Bild" zitiert: "Wir versuchen, das Ganze zunächst einmal mit einer Spritze und Ruhe in den Griff zu bekommen. Dann warten wir die Reaktion ab. Wenn es gar nicht geht, muss wohl der Knöchel aufgemacht werden." Der HFC-Profi kam in der laufenden Saison in sechs Spielen zum Einsatz.

Toni Lindenhahn (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point