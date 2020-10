Drittligist Hallescher FC darf für das nächste Heimspiel am Montag (19 Uhr) gegen den FSV Zwickau erstmals wieder den Stehplatzbereich für 300 Fans öffnen. Wie der HFC am Mittwoch mitteilte, liege eine behördliche Genehmigung "auf Probe" vor. Die Karten betreffen die Blöcke 17 bis 19. Damit sind für das Ost-Duell gegen die Westsachsen insgesamt 3.500 Zuschauer zugelassen. Bislang wurden rund 2.000 Karten verkauft.

Anlässlich des ersten Jahrestages nach dem Terroranschlag vom 9. Oktober 2019 in Halle werden am Montag beide Mannschaften in eigens angefertigten Sondertrikots spielen. Dabei wird der Schriftzug "Nie wieder - gemeinsam gegen das Vergessen" die Brust der Spieler zieren.