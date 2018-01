Beide Teams lieferten sich nach einigen Anlaufschwierigkeiten ein munteres Spielchen, wobei jedoch klare Chancen ausblieben. Mit zunehmender Dauer übernahmen die Hallenser immer mehr das Kommando. Die Bemühungen belohnte Marvin Ajani in der 19. Minute, als er den Ball über VfR-Keeper Daniel Bernhardt ins Tor köpfte. Drei Minuten später durfte Halle erneut jubeln: Nach einem Heber von Ajani versenkte Mathias Fetsch die Kugel aus zwölf Metern per Seitfallzieher in die Maschen.

Im Anschluss brauchten die Gäste einige Minuten, um sich vom Hallenser Doppelschlag zu erholen. Der HFC drückte mit der Führung im Rücken weniger auf die Tube, was Aalen in die Hände spielte. Nun kamen die Gäste auch zu klaren Chancen. So lenkte HFC-Keeper Tom Müller in der 37. Minute einen Volleyschuss von Matthias Morys gerade noch über die Querlatte. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Gastgeber großes Glück, als Lukas Lämmel den Ball an die Latte lupfte (44.).