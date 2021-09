Schwere Verletzung bei HFC-Mittelfeldspieler Aaron Herzog. Wie der Verein am Sonntag (19.09.2021) mitteilte, zog sich der 23-Jährige beim mit 1:2 verlorenen Auswärtsspiel in Mannheim am Samstag (18.09.2021) einen Kreuzbandriss zu. Damit fällt Herzog vermutlich bis zum Ende der Saison aus.

"Es tut uns unsagbar leid für Aaron, der sich vom ersten Tag an in Halle sichtbar wohlfühlte und sofort zu einem eminent wichtigen Spieler und Taktgeber avancierte", wird HFC-Sportdirektor Ralf Minge in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. "Wir lassen dem Jungen alle erdenkliche Unterstützung in der harten Zeit bis zur Rückkehr auf den Rasen zukommen. Ich habe schon viel erlebt im Fußball, aber diese Fülle an schweren Verletzungen innerhalb kürzester Zeit in einer Mannschaft ist wohl unerreicht."