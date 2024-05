Rückkehr aus der vierten Liga wird schwer

Der Neustart in der Regionalliga könnte schwieriger nicht sein. Es ist eine äußerst attraktive Liga mit enorm vielen Traditionsmannschaften, die selbst gern endlich wieder in einer Profiliga spielen wollen. So wird es für den HFC schon eine enorm komplizierte Angelegenheit, in dieser Staffel mit Teams wie dem BFC Dynamo, FC Carl Zeiss Jena oder dem Chemnitzer FC zu bestehen und den ersten Platz zu schaffen.

Verkompliziert wird die Angelegenheit, da es in den kommenden beiden Spielzeiten keinen direkten Aufsteiger in die 3. Liga geben wird, der Nordost-Staffelsieger wieder in die extrem unbeliebten Aufstiegsspiele gehen muss. Bildrechte: IMAGO/osnapix

HFC finanziell gut aufgestellt

Positiv ist, dass der HFC mit dem wohl größten Etat der Liga an den Start gehen kann, weil die Sponsoren auch in der vierten Liga bei der Stange bleiben werden. Gemunkelt wird von zwei Millionen Euro für die Profimannschaft. Genug finanzieller Puffer also, um postwendend zurück in die 3. Liga zurückzukehren.

Auf der Tasche liegt dem Verein allerdings weiter Ex-Sportdirektor Thomas Sobotzik, dessen Vertrag ligaübergreifend bis Dezember 2025 weiterläuft. Ob der neue Sportchef Daniel Meyer über den August hinaus bei der Stange bleibt, ist noch unklar. Doch zunächst muss man sich sammeln, eine konkurrenzfähige Mannschaft und – mal wieder – auch einen neuen Cheftrainer aufstellen. Dann könnte es auch ein reinigendes Gewitter gewesen sein, von dem in einem Jahr fast niemand mehr spricht.