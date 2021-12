André Meyer soll es also richten. Mit einem gebürtigen Hallenser will der Hallesche FC in der 3. Liga nach Wochen sportlicher Tristesse zurück in die Spur finden. Die Erwartungen an den 37-Jährigen sind groß. Sportdirektor Ralf Minge sprach gar von einer "neuen Zeitrechnung", die man gemeinsam mit Meyer einläuten wolle.