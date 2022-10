Über ein mögliches Endspiel sei er nicht informiert worden, sagte Trainer Meyer im exklusiven MDR-Interview. Aktuell sieht er eine "Ergebniskrise", allerdings sei der Abwärtstrend mit dem 0:0 gegen Dortmund auch schon gestoppt worden. In seinen zehn Monaten in Halle habe er noch " keine ruhige Phase erlebt, gefühlt ist es eine Dauerkrise". Ihm sei klar gewesen, dass der Weg mit jungen Spielern "nicht so einfach und ein Risiko" sei. Er gehe an die Sache aber analytisch und nicht emotional heran.