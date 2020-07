Ein "Eiserner" für den HFC: Wie Drittligist Hallescher FC am Freitag (31. Juli) verkündete, wechselt Nachwuchsspieler Laurenz Dehl für ein Jahr per Leihgeschäft von Union Berlin an die Saale. Der 18-jährige offensive Mittelfeldmann spielte in der abgelaufenen Saison für die U19 der Köpenicker und erzielte in acht Partien fünf Treffer, bevor ihn eine Knieverletzung stoppte.