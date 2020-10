Doch Halles Trainer Florian Schnorrenberg schien die richtigen Worte vor dem Kellerduell gefunden zu haben. Nach Toren von Laurenz Dehl, Jannes Vollert, Julian Derstroff und Terrence Boyd stand am Mittwochabend (21. Oktober) ein 4:1-Erfolg gegen den SVM auf der Anzeigetafel. Entsprechend groß war die Erleichterung nach dem Abpfiff. "Das ist ein gutes Gefühl. Die Punkte sind wichtig, wir haben vier Tore erzielt und eine Menge Torchancen gehabt", freute sich Schnorrenberg.

Trotzdem war es ein hartes Stück Arbeit. Nach der frühen Führung bestraften sich die Hallenser (wieder einmal) selbst: Ein Fehlpass von Dennis Mast im Mittelfeld landete direkt in den Füßen von Meppens Tankulic, der das Geschenk dankend annahm und den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte. "Wir hatten am Anfang ein paar Schwierigkeiten, Druck auf den Ball zu bekommen", musste Schnorrenberg eingestehen. Auch aufgrund solcher Ballverluste verpatzte der HFC den Start in die Spielzeit.