Fußball-Drittligist Hallescher FC hat den Vertrag mit Offensivtalent Jan Shcherbakovski bis 2022 verlängert. Das gab der Verein am Sonntag (03.05.2020) bekannt. Der 19-Jährige feierte Anfang Februar sein Drittliga-Debüt. Dem bisher einmaligen Einsatz im Profiteam sollen bald weitere folgen. "Jan Shcherbakovski ist ein hungriger und sehr gut ausgebildeter Spieler, der sich im Profifußball entwickeln kann und will", so Sportdirektor Ralf Heskamp über den weißrussischen U19-Nationalspieler, der im vergangenen Sommer von Hertha BSC nach Halle kam.