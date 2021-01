Der Hallesche FC hat seinen Kader verstärkt. Der Drittligist leiht Braydon Manu vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 aus. Das teilte der Verein am Dienstagabend mit. Der 23-jährige Mittelfeldspieler, der bereits am Samstag im Heimspiel gegen den FC Bayern München II auflaufen kann, ist in Halle kein unbeschriebenes Blatt.