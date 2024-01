"Die Verpflichtung von Brian Behrendt kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für uns, insbesondere vor dem Hintergrund der Verletzung von Sebastian Zieleniecki. Wir sind überzeugt, dass Brian mit seiner über Jahre nachgewiesenen Qualität unseren Abwehrverbund stabilisieren kann". wird Sportdirektor Thomas Sobotzik in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. "Sport im Osten" sagte er in einem Exklusiv-Interview: "Brian hat sich schnell als unser Top-Kandidat herauskristallisiert. Von seinem Gehaltsniveau ist er herunter gegangen, das hat er realistisch gesehen. Er will noch weiter Fußballspielen. Die bessere Variante für ihn wäre gewesen, den Vertrag auszusitzen."

Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner