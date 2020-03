Der Hallesche FC hat - wie bereits zuvor der FSV Zwickau in Person von Vorstandssprecher Tobias Leege im ausführlichen "SpiO"-Interview - einen Abbruch der Saison in der 3. Liga gefordert. Man sehe "keine Alternative" hierzu, schrieb der Verein in einer Pressemitteilung. Außerdem befürworteten die Hallenser eine konsequente Einstellung des Trainings- und Spielbetriebs für den Rest der Saison.

FCC-Geschäftsführer Chris Förster. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

"Dieses 'Hin und Her', diese Salamitaktik, all die Theorien und Eventualitäten sind in den vergangenen Tagen zu Recht kritisiert worden. Der DFB sollte nun für klare Aussagen sorgen. Leider ist zu befürchten, dass die wirtschaftlichen Interessen Einzelner und reine Vermarktungsfragen das wesentliche Entscheidungskriterium darstellen", hieß es in der Mitteilung.



Dieser Forderung schloss sich am späten Sonntagnachmittag auch Liga-Konkurrent FC Carl Zeiss Jena an. FCC-Geschäftsführer Chris Förster sagte dem MDR mit Bezug auf die HFC-Stellungnahme: "Das unterstützen wir zu einhundert Prozent."