Der selbst von Corona genesene Rauschenbach findet: ""Das bisherige Papier stellt uns vor sehr hohe Anforderungen." Man müsste in "vielen, vielen Bereichen aufrüsten". Das sei grundsätzlich aber wohl möglich: "Mit Zeit, Geld und Organisation kann man da sicherlich die Voraussetzungen schaffen." Ein Umzug komme nicht in Frage, dafür tue man alles: "Nach Leipzig gehen wir sicherlich nicht, weil die selbst spielen. Da wollen wir auch nicht hin."

Oder es gibt eben doch nur Geisterspiele in der Bundesliga und der 2. Liga. HFC-Chef Rauschenbach hätte dafür Verständnis: "Das kann passieren. Das ist auch durchaus nachvollziehbar anhand der Zahlenlage, weil die Fernsehgelder in der 1. und 2. Liga ganz andere sind. Und die Voraussetzungen sind anders, was den medizinischen Bereich und den organisatorischen Bereich mit den Stadion betrifft. Da gibt es in der 1. und 2. Liga einfach ganz andere Möglichkeiten."