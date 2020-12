Kaum einen Tag vor dem geplanten Anpfiff der letzten Partie des Jahres hat es auch den Halleschen FC erwischt: Die Saalestädter sind nach einem positiven Corona-Fall im Funktionsteam in Quaränte. Das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim fällt aus.

"Der betreffende Mitarbeiter ist symptomfrei. Durch den vorherigen Kontakt zur Mannschaft sah das Gesundheitsamt allerdings keine andere Möglichkeit, als alle Spieler und Trainer angesichts der Infektionsgefahr sicherheitshalber für vorgeschriebene zehn Tage in individuelle Quarantäne zu schicken", teilte der Verein mit.



Die Mannschaft von Cheftrainer Florian Schnorrenberg hat in den bisher absolvierten 16 Spielen 24 Punkte geholt und steht auf Rang sieben der Tabelle. Am vergangenen Dienstag hatte der HFC einen überzeugenden 3:0-Auswärtssieg bei Türkgücü München gefeiert.