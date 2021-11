Das Drittligateam sowie Trainer- und Funktionsstab hatten sich der Testreihe unterzogen, nachdem ein Spieler zuvor "leichte Symptome" angezeigt hatte, hieß es in einer offiziellen Vereinsmitteilung. "In enger Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsämtern arbeitet der HFC aktuell fieberhaft an der Klärung der daraus resultierenden Vorgehensweisen und Notwendigkeiten unter Berücksichtigung von Quarantänebestimmungen, relevanten Kontakten und Inkubationszeit", betonten die Verantwortlichen weiter. Die betroffenen Personen sind laut den Rot-Weißen "doppelt geimpft".



Am kommenden Sonntag (28 November, 14 Uhr) steht für den aktuellen Tabellenelften eigentlich die Auswärtspartie bei Viktoria Köln an. Ob das Duell jedoch "ausgetragen werden kann, ist derzeit offen", so die Hallenser.