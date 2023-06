Baumann erzielte in 37 Drittligaspielen der abgelaufenen Spielzeit 14 Tore. Der gebürtige Wermsdorfer war 2021 von den Würzburger Kickers nach Zwickau gekommen. Zuvor spielte er beim 1. FC Nürnberg und bei Dynamo Dresden, wo ihm vor neun Jahren der Sprung ins Profiteam gelungen war. Insgesamt hat der erfahrene Baumann in seiner bisherigen Laufbahn 34 Zweitligaspiele (2 Tore) für Nürnberg und Würzburg sowie 185 Drittligaeinsätze (43 Tore) absolviert.



HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik sagte voller Vorfreude über den ersten Neuzugang der Rot-Weißen in diesem Sommer: "Dominic Baumann hat in den vergangenen beiden Spielzeiten in der 3. Liga zweistellig getroffen und verfügt beim Torabschluss über ein großes Repertoire. Er passt mit seiner immensen Erfahrung, robuster Mentalität und seinen nachgewiesenen Fähigkeiten optimal in unser Anforderungsprofi."