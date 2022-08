Der Hallesche FC hat den 23-jährigen Dominik Steczyk mit einem leistungsbezogenen Zweijahresvertrag bis 2024 ausgestattet. Der in Polen geborene Angreifer spielte Anfang August auf Probe bei den Sachsen-Anhaltern vor und war zuletzt in der ersten polnischen Liga für Stal Mielec und Piast Gliwice aktiv, wo er in der abgelaufenen Saison auf 23 Einsätze kam.