Der Hallesche FC schippert nach dem 2:0-Erfolg gegen Oldenburg wieder in ruhigerem Fahrwasser, die Suche nach Verstärkung in der Offensive geht dennoch weiter. Nach mehreren Absagen in den letzten Wochen, zuletzt war der Kroate Ivan Prtajin vom slowenischen Erstligisten NK Olimpija Ljubljana im Gespräch, ist beim HFC ein neuer Probespieler eingetroffen.

Dominik Steczyk steht derzeit beim polnischen Erstligisten Piast Gliwice unter Vertrag, war in der Rückrunde jedoch auf Leihbasis für Ligakonkurrent Stal Mielec aktiv. Der 23-Jährige stieg am Montag bei den Saalestädtern ins Training ein und soll sich zunächst bis Dienstag (16. August) beweisen.

Bisher kam Steczyk für Gliwice und Mielec 66 Mal in der ersten polnischen Liga zum Einsatz (fünf Tore). Zudem ist er in Deutschland kein Unbekannter. 2015 wechselte er von Kattowitz in die Jugend des VfL Bochum. Danach zog es ihn zum 1. FC Nürnberg, wo Steczyk ab 2018 für die zweite FCN-Garde 22 Spiele in der Regionalliga Bayer absolvierte. Dabei gelangen ihm zehn Treffer.