Fußball | 3. Liga HFC-Coach Atalan entlassen

Nach fünf Spielen ist die Amtszeit von Ismail Atalan beim Halleschen FC schon wieder Geschichte. Nach MDR-Informationen wurde der Trainer nach dem 1:5 in Zwickau am Sonnabend entlassen. Am Montagmittag will sich der Verein äußern, dann könnte auch schon ein Nachfolger präsentiert werden. Offiziell bestätigen wollte das der Verein auf MDR-Anfrage aber noch nicht.