Großer Tag für den Halleschen FC: Erstmals in seiner Club-Geschichte schickt sich der Verein an, ein eigenes Nachwuchsleistungszentrum sein Eigen zu nennen. Die dazu notwendigen Unterlagen wurden in dieser Woche beim Deutschen Fußball-Bund schriftlich eingereicht, teilte der HFC mit. Der Prüfung durch den DFB sehe man nach eineinhalb Jahren intensiver Arbeit zur Erfüllung infrastruktureller und personeller Kriterien zuversichtlich entgegen.