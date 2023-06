Erich Berko hat seinen Vertrag beim Halleshcen FC verlängert. Wie der Verein am Sonntag (11. Juni) mitteilte, wird der Stürmer auch künftig in rot und weiß auf Torejagd gehen. Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers machte der HFC keine Angaben.

"Ich fühle mich wohl in Halle und bin sicher, dass unser Weg noch nicht zu Ende ist", erklärte der 28-Jährige in der Mitteilung des Vereins. Sportdirektor Thomas Sobotzik fand ebenfalls lobende Worte über den zweitligaerfahrenen Profi und hofft auf mehr: "Erich Berko war in den vergangenen Monaten mit seiner Präsenz, seiner Erfahrung und seiner Qualität auf dem Rasen ein wichtiger Faktor zum Erreichen unserer sportlichen Ziele. Und er hat mit Sicherheit noch Steigerungspotential, wenn er physisch in einem Top-Zustand ist."