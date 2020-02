Torsten Ziegner (Halle): "Ich bin total enttäuscht, da wir gar kein so schlechtes Spiel gemacht haben. Die Mannschaft hat nach dem Rückstand eine gute Reaktion gezeigt und den Plan umgesetzt. Wir sind verdient zum Ausgleich gekommen. Beim nächsten Standard sind wir dann unaufmerksam. Wir hatten nach der ersten Halbzeit Hoffnung und wollten konzentriert weitermachen. Das 3:1 hat uns dann das Genick gebrochen. Danach hat sich jeder zurückgezogen, keiner hat mehr dran geglaubt. Am Ende ist das Ergebnis zu hoch. Was auffällig ist, dass die Jungs bei Toren haarsträubende individuelle Fehler machen. Wir müssen die Konzentrationsmängel abstellen, um Punkte einzufahren. Wir müssen wieder konzentriert arbeiten."