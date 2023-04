Fußball-Drittligist Hallescher FC ist erneut für das Fehlverhalten seiner Fans bestraft worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Club am Dienstag wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 3.500 Euro.

Davon kann der Verein bis zu 1.150 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Oktober 2023 nachzuweisen wäre. Vor dem Drittligaspiel beim SV Meppen am 4. März 2023 zündeten Hallenser Zuschauer zehn Rauchkörper. Erst vor zwei Wochen hatte der DFB den HFC mit einer Geldbuße in Höhe von 37.500 Euro bestraft. Von der Summe könne der Verein bis zu 12.500 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Der DFB ahndete mit der Strafe Vorkommnisse im Spiel der Hallenser gegen Rot-Weiss Essen am 14. Januar 2023.