Nach einer Flanke von Neuzugang Tom Zimmerschied köpfte Terrence Boyd den Ball früh ins Tor (4.). Nach der Pause vollendete Zimmerschied einen Zuckerpass von Sören Reddemann zum 2:0 (57.). Zudem traf Boyd, mit 18 Toren 2020/21 Toptorjäger in Halle, nach einem Foul an Jan Shcherbakovski per Elfmeter (65.). Später war Shcherbakovski selbst erfolgreich – nach Zuspiel von Michael Eberwein (77.). Reddemann (89.) schraubte das Ergebnis in die Höhe (89.).

Florian Schnorrenberg (Archiv) Bildrechte: IMAGO / kolbert-press