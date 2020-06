Di., 9. Juni, ab 22.55 Uhr im MDR-Fernsehen & Livestream "SpiO" extra: FCM, Zwickau, Halle & Dynamo in der Zusammenfassung

Hauptinhalt

Am Dienstagabend stehen für den 1. FC Magdeburg (gegen Hansa Rostock), den FSV Zwickau (bei Bayern München II) und den Halleschen FC (gegen Waldhof Mannheim) richtungsweisende Partien an. Dynamo Dresden muss im Zweitliga-Nachholer gegen Greuther Fürth ran. In einem Sport im Osten extra zeigen wir ab 22:55 Uhr ausführliche Zusammenfassungen.