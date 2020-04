Seit Mitte März befinden sich die deutschen Fußball-Ligen im Standby-Modus. Ob, wann und vor allem wie die Saison fortgesetzt werden soll, steht derzeit noch in den Sternen. Fakt ist jedoch, dass sich immer mehr Drittligisten gegen das Szenario von Geisterspielen aussprechen – so auch der Hallesche FC.

Am Dienstag (7. April) veröffentlichen die Saalestädter ein ausführliches Statement auf ihrer Homepage und äußerten sich zur aktuellen Situation. "Der neuartige Corona-Virus und die daraus folgenden Infektionsschutzmaßnahmen haben auch den Halleschen FC vor eine bisher noch nie dagewesene Situation gestellt", so der Verein. Die finanzielle Lage sei angespannt, weshalb man Maßnahmen wie die Einführung der Kurzarbeit getroffen hätte, um "das Überleben des Vereins zu sichern." An eine Rückkehr in den Trainingsbetrieb ist vorerst nicht zu denken, da das Land Sachsen-Anhalt die Nutzung des Stadions und den dazugehörigen Trainingsplatzes bis zum 19. April untersagt hat.