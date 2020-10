Für den Halleschen FC steht am Samstag (31. Oktober) die nächste Prüfung an. Zu Gast im Erdgas Sportpark ist ab 14 Uhr die Spielvereinigung Unterhaching. Ein Nachbarschaftsduell zwischen dem Tabellen-Zwölften und -Dreizehnten (beide Teams neun Punkte), obwohl die Gastgeber noch ein Spiel in der Hinterhand haben. Die Partie der Hallenser in Duisburg wurde bekanntlich abgesagt.

Disput in Lübeck zwischen HFC-Coach Florian Schnorrenberg und Referee Patrick Glaser. Am Boden Niklas Landgraf. (Archiv) Bildrechte: imago images/Nordphoto

Nach zwei Siegen in Folge ist die Mannschaft von Florian Schnorrenberg im Aufwind und hat sich erst einmal Luft nach unten verschafft. Zuletzt gab es einen 3:2-Auswärtserfolg beim VfB Lübeck, der nach dem Verlauf als besonders wertvoll einzustufen ist. Nach dem 2:2-Ausgleich durch Lübecks Soufian Benyamina (82.) schlug Julian Guttau in der 90. Minute zurück und sicherte mit seinem Tor den wichtigen Dreier für den HFC. Allerdings mit dem bitteren Beigeschmack, dass Antonios Papadopoulos kurz vor Schluss noch Gelb-Rot sah und gegen Unterhaching zuschauen muss. Gleiches gilt für Niklas Landgraf, der im Spiel beim VfB einen Schlag aufs Knie bekam und wegen eines Muskelfaserrisses ausfällt.

Ursprünglich hatten die Saalestädter am Samstag trotz der Pandemie mit 1.000 Zuschauern geplant. Am Donnerstag (29. Oktober) schob Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand dem Ganzen auf der Corona-Pressekonferenz einen Riegel vor und verkündete, dass auch der Hallesche FC vor leeren Rängen spielen muss.

Bei den Gästen vom Rande Münchens läuft es derzeit nicht so prickelnd: Die drei letzten Begegnungen unter der Regie von Arie van Lent gingen allesamt verloren. Mit einem Sieg könnte Haching aber an den Hallensern vorbeiziehen. Aus Gästesicht erinnert man sich gern an den letzten Auftritt bei den Hallensern, als in der vergangenen Saison am 25. Spieltag (23. Februar 2020) ein 5:3-Sieg eingefahren wurde. Allein Dominik Stroh-Engel sorgte für drei Treffer für die Bayern, wobei ihm beim zwischenzeitlichen 1:2 noch ein Eigentor unterlief.



Insgesamt trafen beide Teams zwölf Mal aufeinander. In der Bilanz hat der HFC die Nase vorn. Fünf Siegen stehen vier Unentschieden und drei Niederlagen gegenüber.