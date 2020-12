Fußball | 3. Liga Hallescher FC rechnet mit Geisterspielen bis zum Saisonende

Wann und in welcher Form wieder Fans in den Stadien zugelassen werden können, gestaltet sich angesichts der Corona-Pandemie mehr als ungewiss. Auch beim Halleschen FC plant man erst in der kommenden Saison wieder mit Zuschauern. Vom DFB erwarte man in der derzeitigen Situation keine Unterstützung, erklärte HFC-Präsident Jens Rauschenbach.