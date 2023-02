Der Hallesche FC hat das erste Spiel unter seinem neuen Trainer Sreto Ristic bei Regionalligist ZFC Meuselwitz mühelos mit 3:0 (2:0) gewonnen. Der Test war kurzfristig anberaumt worden. Für den Halleschen FC geht es am kommenden Montag in Oldenburg um wichtige Punkte, der ZFC empfängt am Samstag Energie Cottbus.

Der HFC brauchte dabei einige Minuten Anlauf, trat dann aber sehr dominant auf und erspielte sich einige sehr gute Möglichkeiten. In der 17. Minute brachte Dominik Steczyk nach einer schönen Einzelaktion den Drittligisten in Front. Meuselwitz suchte sein Heil in Kontern, hatte durch Felix Müller nach einer knappen halben Stunde eine gute Kopfballchance. Das Tor fiel aber wieder auf der anderen Seite und erneut war es Steczyk, der nach einer Eingabe per Direktabnahme verwandelte.