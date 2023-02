Die Mannschaft schrieb in dem offenen Brief unter anderem: "Wir als Team können auch am Tag nach dem sportlichen Debakel im Ostderby nicht erklären, was genau an jenem 4. Februar 2023 passiert ist. Was wir aber sehr genau wissen, auch weil es Dauer-Thema bei uns ist seit den Minuten rund um den Abpfiff am Samstag: Ihr habt solch eine Schmach nicht verdient. Euer Verhalten, Eure Unterstützung, Eure Leidensfähigkeit und Euer Kämpferherz hat uns alle tief bewegt. Ihr habt eindrucksvoll gezeigt was es heißt, wahre Fans zu sein."

Enttäuschung beim HFC, Jubel bei Dynamo Dresden nach dem Treffer zum 5:1 durch Christian Conteh Bildrechte: IMAGO/Dennis Hetzschold