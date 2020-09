Eberwein spielte im Nachwuchs von Bayern München und Borussia Dortmund. In der U23 des BVB kam er zu 84 Regionalliga-Einsätzen und erzielte 24 Tore. Außerdem schnupperte er bei Fortuna Köln in 37 Einsätzen Drittliga-Luft (4 Tore). Bei seiner letzten Station in Kiel kam er in einem Jahr aber nur zwei Zweitliga-Kurzeinsätzen. Im Frühjahr musste er nach einer Knöchel-Operation lange aussetzen.