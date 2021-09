Fußball-Drittligist Hallescher FC hat auf die Verletztenmisere reagiert und einen neuen Torhüter verpflichtet. Wie der Verein am Freitag (24.09.2021) mitteilte, unterschrieb Daniel Mesenhöler beim HFC einen Vertrag bis Saisonende. Die Verpflichtung war notwendig geworden, nachdem sich HFC-Keeper Sven Müller schwer am Sprunggelenk verletzte und nach einer Operation mehrere Monate ausfällt .

Mesenhöler sammelte bei Union Berlin, dem MSV Duisburg und Viktoria Köln Erfahrung in 41 Zweit- und 18 Drittliga-Spielen. Seine letzten Einsätze liegen allerdings schon etwas zurück. In der Saison 2019/2020 stand er für Köln in der 3. Liga im Tor, verpasste die Hälfte der Saison aber wegen einer Knie- und einer Schulterverletzung. In der vergangenen Saison stand der 26-Jähirge in der ersten niederländischen Liga bei Heracles Almelo unter Vertrag, absolvierte aber keine Partie.