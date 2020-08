Derstroff spielte zuletzt für den SSV Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga und unterschrieben ein Zweijahresvertrag bei den Rot-Weißen. Zuvor lief der 28-Jährige für Kaiserslautern, Sandhausen sowie die zweiten Mannschaften von Mainz und Dortmund auf. Neben 50 Zweitliga-Partien absolvierte der vornehmlich auf der linken Außenbahn beheimatete Linksfuß auch 80 Einsätze in der 3. Liga. "Derstroff ist vielseitig einsetzbar und hat mit 20 Treffern in der 3. Liga auch seine Torgefahr nachgewiesen", zeigte sich Sportdirektor Ralf Heskamp erfreut.