Der Hallesche FC ist noch einmal aktiv geworden und hat Innenverteidiger Sebastian Zieleniecki verpflichtet. Diese Information brachte der Drittligist am Montag (4. September) in einer Pressemitteilung in Umlauf. Über die Vertragslaufzeit machten die Saalestädter keine Angaben. Der 28-Jährige war 2020 vom polnischen Erstligisten Widzew Lodz zu den Kickers nach Offenbach gewechselt und sorgte als Abwehrchef dafür, dass er mit seiner Mannschaft in zwei aufeinanderfolgenden Saisons das Team mit der besten Abwehr war.