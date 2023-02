Der 47 Jahre alte Ex-Profi unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende 2024. "Ich kann es kaum erwarten loszulegen und will weder große Reden schwingen noch Analysen vornehmen oder Ankündigungen machen. Es gilt, die Mannschaft so schnell wie möglich kennenzulernen und die Ärmel hochzukrempeln", gab sich Ristic in einer ersten Stellungnahme kämpferisch.