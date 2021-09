Fußball | 3. Liga Hallescher FC holt "Enfant terrible" Jan Löhmannsröben

In den vergangenen Tagen hatte sich der Transfer bereits angedeutet: Nun ist er in trockenen Tüchern. Der Hallesche FC holt den vereinslosen Ex-Magdeburger Jan Löhmannsröben und will damit die Personalmisere lindern.